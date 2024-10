Oasport.it - Ciclismo, Gianni Moscon correrà dal 2025 con la Red Bull – BORA – hansgrohe

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una notizia di ciclomercato di un certo rilievo.dalper la Red. Il corridore nostrano quindi lascerà la Soudal Quick-Step e vorrà ritrovare le giuste sensazioni per essere protagonista. L’obiettivo del trentenne trentino sarà quello di fare la differenza soprattutto nel circuito delle Classiche. Una squadra che si sta rinforzando in maniera significativa espera di rispondere presente, prendendo parte alla propria decima stagione WorldTour, volendo dare dei segnali di vitalità piuttosto rilevanti: “Sono incredibilmente entusiasta di unirmi a Rede di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera ciclistica“, le parole del nostro portacolori. “Dal momento in cui ho incontrato Ralph ( Denk, CEO Redndr), è stato chiaro che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda.