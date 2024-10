Chi sono i due cinesi arrestati per aver ucciso il ladro dopo il furto in tabaccheria (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelare dopo averli formalmente accusati di omicidio volontario. Con almeno venti forbiciate hanno ucciso Eros Di Ronza Ilgiornale.it - Chi sono i due cinesi arrestati per aver ucciso il ladro dopo il furto in tabaccheria Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia cautelareli formalmente accusati di omicidio volontario. Con almeno venti forbiciate hannoEros Di Ronza

Ucciso a colpi di forbici dopo un furto - cosa sappiamo dell'omicidio di Eros Di Ronza - Di Ronza non era da solo: con lui c’era un complice 48enne, anch’egli pregiudicato, che è riuscito a scappare ed è poi stato trovato dagli investigatori nella sua casa di via Tibaldi e denunciato per tentato furto. Oggi la Procura di Milano ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per i due cinesi, Shou Zhou, 30anni, e lo zio Liu Chongbin, 49 anni, accusati ... (Tg24.sky.it)

