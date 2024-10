Liberoquotidiano.it - Cenacoli ospita nei suoi spazi l'Ikebana della scuola Sogetsu

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Anime, sushi, manga, Goldrake, Hanami. Quando si parla di Giappone, spesso le prime parole che vengono in mente sono queste. A Roma, invece, sabato 19 e domenica 20 ottobre si parlerà di. Si tratta dell'antica arte tradizionale giapponese di disporre i fiori, che troverà casa deglidell'agenzia di comunicazione, nel quartiereGarbatella. “Dai manga agli anime, passando per i mercati a tema, l'Hanami al laghetto dell'Eur e l'enogastronomia nipponica, Roma ha un forte legame con il Giappone – spiega Livio Buffo, ceo di– Per questo motivo, abbiamo pensato di offrire i nostria qualcosa di diverso ed emozionate: una mostra di, un'arte antica che ha molte declinazioni e scuole ma che forse non è ancora conosciuta come meriterebbe dal grande pubblico.