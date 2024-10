Ilgiorno.it - Cantare nel coro? Solo con l’X Factor: per selezionare i cantanti audizioni come quelle in tv

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Missaglia (Lecco) – Un Xdella Brianza. L’obiettivo è scoprire e reclutare talenti vocali per costituire Band In A Vox, uni cui componenti sappiano creare arrangiamenti vocali innovativi che rivalutino brani pop, presentandoli in una veste completamente a cappella, tipo i Neri per caso in versione appunto pop modero e classico. I talenti selezionati saranno massimo 12, tra uomini e e donne di ogni età. Verranno individuati tramitee colloqui individuali. “Gli obiettivi musicali – spiega il maestro Pasquale Amico che seguirà tecnicamente la band –, saranno creare arrangiamenti vocali originali che reinterpretino i brani scelti, mantenendo l’essenza delle canzoni e esplorando nuove sonorità.