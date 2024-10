Gaeta.it - Cadavere di Silvia Nowak ritrovato a Castellabate: mistero sulla scomparsa della 53enne tedesca

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una tragica scoperta ha scosso la comunità di, in provincia di Salerno, dove il corpo di, una cittadinadi 53 anni, è stato trovato in una zona verdeggiante. La donna eragiorni prima, sollevando interrogativi e preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. Questo articolo esplorerà il contesto, le indagini condotte dai carabinieri e le circostanze attuali legate alla morte di. IldiLa vicenda diha avuto inizio martedì scorso, quando il suo marito ha presentato una denuncia dipresso la Stazione dei carabinieri di Santa Maria di. Secondo la ricostruzione dell'uomo,aveva lasciato il loro domicilio di buon mattino, ma non avrebbe portato con sé effetti personali né segni di una partenza programmata.