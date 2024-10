Oasport.it - Ben Ainslie ci crede ancora: “Dobbiamo vincerle tutte. Continueremo a lottare”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) INEOS Britannia è stata tramortita da Team New Zealand nella quinta giornata della America’s Cup, perdendo in maniera nitida entrambe le regate andate in scena nelle acque di Barcellona. Il sodalizio britannico aveva creduto di potersela giocare alla pari con i Kiwi dopo essersi imposta nel doppio confronto disputato mercoledì pomeriggio, ma oggi si è vista tutta la superiorità dei Kiwi, risultati decisamente più veloci e in vantaggio per 6-2 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Peter Burling e compagni hanno superato i rivali a doppia velocità in gara-7, dopo il brillante scatto alla partenza firmato dal Challenger of Record, e poi hanno tramortito gli avversari fin dalle battute iniziali di gara-8.