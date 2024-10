Badante condannata per maltrattamenti: la vita di un anziano trasformata in un incubo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di maltrattamento e violenza ai danni di un anziano ha portato alla condanna di una Badante di 55 anni, la quale ha afflitto il suo assistito per mesi. L’episodio è emerso grazie all’installazione di telecamere da parte delle figlie dell’uomo, preoccupate per il benessere del padre non più autosufficiente. L’indagine e le prove delle violenze L’indagine ha avuto inizio quando le figlie di un anziano invalido hanno notato anomalie nel comportamento della Badante, di origini rumene. L’uomo, da tempo incapace di badare a se stesso, necessitava di assistenza quotidiana, e quindi le figlie decisero di assumere una professionista in grado di prendersi cura di lui. Tuttavia, nei successivi colloqui con i vicini, è emerso che l’anziano mostrava segni di disagio. Inizialmente, non ci sono state prove evidenti riguardo alle accuse di maltrattamento. Gaeta.it - Badante condannata per maltrattamenti: la vita di un anziano trasformata in un incubo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di maltrattamento e violenza ai danni di unha portato alla condanna di unadi 55 anni, la quale ha afflitto il suo assistito per mesi. L’episodio è emerso grazie all’installazione di telecamere da parte delle figlie dell’uomo, preoccupate per il benessere del padre non più autosufficiente. L’indagine e le prove delle violenze L’indagine ha avuto inizio quando le figlie di uninvalido hanno notato anomalie nel comportamento della, di origini rumene. L’uomo, da tempo incapace di badare a se stesso, necessitava di assistenza quotidiana, e quindi le figlie decisero di assumere una professionista in grado di prendersi cura di lui. Tuttavia, nei successivi colloqui con i vicini, è emerso che l’mostrava segni di disagio. Inizialmente, non ci sono state prove evidenti riguardo alle accuse di maltrattamento.

