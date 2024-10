Assegnazione case popolari: i dati di Roma non sono degni della capitale di un Paese G7 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tramite un accesso agli atti del Consigliere comunale Antonio De Santis della lista civica Raggi, il Comune di Roma ha fornito i dati ufficiali relative alle assegnazioni di case popolari dal 2020 al 7 ottobre del 2024. Si tratta di dati preoccupanti sui quali è necessaria una riflessione che vada oltre la semplice presa d’atto. Per capire quale sia la situazione assegnazioni nella capitale d’Italia e di un Paese del G7 è bene partire dai dati ufficiali. Nel 2020, anno Covid, le assegnazioni sono state tutte destinate a famiglie nella graduatoria, queste sono state 154. Nel 2021, da ottobre – inizio insediamento della giunta Gualtieri – sono state assegnate alla graduatoria 164 alloggi, altri 89 alloggi assegnati in riserva a famiglie per lo sgombero dell’occupazione via del Caravaggio; 5 alloggi per famiglie di Castel Romano; 3 alloggi in cohousing per La Monachina. Ilfattoquotidiano.it - Assegnazione case popolari: i dati di Roma non sono degni della capitale di un Paese G7 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tramite un accesso agli atti del Consigliere comunale Antonio De Santislista civica Raggi, il Comune diha fornito iufficiali relative alle assegnazioni didal 2020 al 7 ottobre del 2024. Si tratta dipreoccupanti sui quali è necessaria una riflessione che vada oltre la semplice presa d’atto. Per capire quale sia la situazione assegnazioni nellad’Italia e di undel G7 è bene partire daiufficiali. Nel 2020, anno Covid, le assegnazionistate tutte destinate a famiglie nella graduatoria, questestate 154. Nel 2021, da ottobre – inizio insediamentogiunta Gualtieri –state assegnate alla graduatoria 164 alloggi, altri 89 alloggi assegnati in riserva a famiglie per lo sgombero dell’occupazione via del Caravaggio; 5 alloggi per famiglie di Castelno; 3 alloggi in cohousing per La Monachina.

