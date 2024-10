ASCOLTI TV 17 OTTOBRE 2024 | TUTTI SU RAI1 PER LA VINCITA DI AFFARI TUOI 268% E LE NOZZE DI DON MATTEO 278% DISASTRO EPICO MONTELEONE 099%

ASCOLTI TV 17 OTTOBRE 2024: TUTTI SU RAI1 PER LA VINCITA DI AFFARI TUOI (26,8%) E LE NOZZE DI DON MATTEO (27,8%), DISASTRO EPICO MONTELEONE (0,99%) (Di venerdì 18 ottobre 2024) ASCOLTI TV 17 OTTOBRE 2024 • Giovedì • ASCOLTI tv del 17 OTTOBRE 2024, con la prima puntata della quattordicesima stagione di Don MATTEO. Ecco TUTTI i dati. Gruppi R A I24H – 2974 35.70PT – 7628 36.96 M E D I A S E T24H – 3109 37.32PT – 7095 34.38 Tg1 Mattina – 431 11.40 Tg1 – 911 19.00 UnoMattina – 801 18.32 Storie Italiane – 769 17.80Storie Italiane – 808 15.55 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1592 16.68 Tg1 + Economia – 2940 24.07 + 2235 18.13 Aspettando La Volta Buona – 1429 12.01La Volta Buona – 1388 13.84 Il Paradiso delle Signore – 1610 19.13 Tg1 – 1305 16.10 Pres. La Vita in Diretta – 1617 19.36 La Vita in Diretta – 2018 20.56 Reazione a Catena – 2394 17.69 Reazione a Catena – 3505 20.70 Tg1 – 4230 21.90 Cinque Minuti + AFFARI TUOI – 4499 22.47 + 5686 26.75Don MATTEO 14 – 4930 27.80 Porta a Porta – 609 10.54 Prima Pagina Tg5 – 618 19.80 Tg5 – 1182 24. Bubinoblog - ASCOLTI TV 17 OTTOBRE 2024: TUTTI SU RAI1 PER LA VINCITA DI AFFARI TUOI (26,8%) E LE NOZZE DI DON MATTEO (27,8%), DISASTRO EPICO MONTELEONE (0,99%) Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di venerdì 18 ottobre 2024)TV 17• Giovedì •tv del 17, con la prima puntata della quattordicesima stagione di Don. Eccoi dati. Gruppi R A I24H – 2974 35.70PT – 7628 36.96 M E D I A S E T24H – 3109 37.32PT – 7095 34.38 Tg1 Mattina – 431 11.40 Tg1 – 911 19.00 UnoMattina – 801 18.32 Storie Italiane – 769 17.80Storie Italiane – 808 15.55 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1592 16.68 Tg1 + Economia – 2940 24.07 + 2235 18.13 Aspettando La Volta Buona – 1429 12.01La Volta Buona – 1388 13.84 Il Paradiso delle Signore – 1610 19.13 Tg1 – 1305 16.10 Pres. La Vita in Diretta – 1617 19.36 La Vita in Diretta – 2018 20.56 Reazione a Catena – 2394 17.69 Reazione a Catena – 3505 20.70 Tg1 – 4230 21.90 Cinque Minuti +– 4499 22.47 + 5686 26.75Don14 – 4930 27.80 Porta a Porta – 609 10.54 Prima Pagina Tg5 – 618 19.80 Tg5 – 1182 24.

