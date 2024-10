Arsenal, Calafiori: “Voglio migliorare il mio inglese. De Rossi? Sento sempre il suo parere” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Come si mangia in Inghilterra? Mi aspettavo di peggio, non è poi così male. Ho provato anche il fish and chips: una volta al mese si può fare”. Riccardo Calafiori in un’intervista alla BBC parla del suo ambientamento a Londra. Per il difensore dell’Arsenal la lingua non è un problema: “Voglio vivere pienamente questa nuova avventura, come se fossi davvero un inglese. A cominciare dalla lingua perché fin da bambino ho sempre avuto la passione di impararle e ho iniziato con Netflix e i testi delle canzoni. Sto ancora imparando e punto a migliorare”. Poi sfoglia l’album dei ricordi. Lui, cresciuto alla Roma, ha un rapporto speciale con Daniele De Rossi che gli fu vicino quando, poco più che 16enne, subì un gravissimo infortunio: “È uno dei miei amici. Sento sempre il suo parere sulle mie decisioni più importanti e mi dà sempre buoni consigli. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Come si mangia in Inghilterra? Mi aspettavo di peggio, non è poi così male. Ho provato anche il fish and chips: una volta al mese si può fare”. Riccardoin un’intervista alla BBC parla del suo ambientamento a Londra. Per il difensore dell’la lingua non è un problema: “vivere pienamente questa nuova avventura, come se fossi davvero un. A cominciare dalla lingua perché fin da bambino hoavuto la passione di impararle e ho iniziato con Netflix e i testi delle canzoni. Sto ancora imparando e punto a”. Poi sfoglia l’album dei ricordi. Lui, cresciuto alla Roma, ha un rapporto speciale con Daniele Deche gli fu vicino quando, poco più che 16enne, subì un gravissimo infortunio: “È uno dei miei amici.il suosulle mie decisioni più importanti e mi dàbuoni consigli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tifosi dell'Arsenal in visibilio per l'inglese di Calafiori. Dove l'ha imparato? - Il nazionale azzurro, ora in forza all'Arsenal, in un'intervista svela il suo segreto: ha perfezionato la lingua ascoltando le canzoni rap di UK Drill. Non certo aggettivi, sostantivi e verbi tipici di Buckingham Palace. (Ilgiornale.it)

Calafiori : «Gara complicata per l’Italia. Vi racconto il mio trasferimento all’Arsenal» - Qualche […]. LE PAROLE – «Il mio trasferimento all’Arsenal? Negli ultimi tre quattro mesi mi sono cambiate un po’ la carriera e la vita, senza preavviso. Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal ed ex obiettivo della Juve, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sulla Nazionale Riccardo Calafiori, difensore della Nazionale, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni sui prossimi impegni ... (Calcionews24.com)

Il difensore in visita agli ex compagni prima di andare a Coverciano : "L’Arsenal? Va alla grande». Calafiori : "Sempre bello tornare qui» - Calafiori si concede alle tante richieste di selfie dei tifosi. Dopo la visita di Joshua Zirzkee a Liverpool nel ritiro degli ex compagni, ecco il ritorno di Riccardo Calafiori a Bologna. Invece, il match non si sblocca e il saluto finale è veloce, dato che in spogliatoio regna la delusione per la mancata vittoria e l’ennesima occasione persa. (Sport.quotidiano.net)