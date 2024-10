Gaeta.it - Arrestato cittadino tunisino per disordini durante la manifestazione pro Palestina a Roma

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un uomo di origine tunisina, di 41 anni, è statodalla polizia in relazione aiverificatisi il 5 ottobre aunaa favore della causa palestinese. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica e all’ordinele manifestazioni. Lae iIl 5 ottobre 2023,ha visto una significativa partecipazione di manifestanti in sostegno della causa palestinese. Tuttavia, la situazione è degenerata quando un gruppo di individui ha iniziato a comportarsi in modo violento, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha rapportato che l’uomo, insieme ad almeno altri cinquanta manifestanti, si sarebbe distinto per la sua condotta aggressiva e distruttiva.