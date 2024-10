A Milano nasce Torre Seta, il progetto che dà nuova vita al grattacielo divorato dal fuoco (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le porte del cantiere della Torre dei Moro sono state aperte al pubblico per un’occasione speciale. Oggi, in via Antonini, lì dove il 29 agosto 2021 un grattacielo ha preso fuoco irrimediabilmente, istituzioni, progettisti e tecnici hanno presentato la Torre Seta. Così, a distanza di tre anni Milanotoday.it - A Milano nasce Torre Seta, il progetto che dà nuova vita al grattacielo divorato dal fuoco Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le porte del cantiere delladei Moro sono state aperte al pubblico per un’occasione speciale. Oggi, in via Antonini, lì dove il 29 agosto 2021 unha presoirrimediabilmente, istituzioni, progettisti e tecnici hanno presentato la. Così, a distanza di tre anni

Dalla Torre dei Moro alla nuova Torre Seta - al via i lavori per la rinascita del grattacielo andato a fuoco - I lavori dovrebbero durare seicento giorni per un costo totale di circa 20 milioni di euro. Durante la cerimonia di stamattina è stato firmato da parte delle istituzioni presenti, del progettista e degli abitanti, un prototipo dei pannelli che andranno a rivestire la nuova facciata; successivamente lo stesso pannello troverà spazio nella nuova hall di ingresso, a memoria della celebrazione ... (Ilgiorno.it)

Grattacielo - viaggio nella Torre B : "Rifiuti - vomito e tossici sulle scale. Il degrado si è spostato nel palazzo" - Così non si vive più". Per capire cosa intende, basta entrare e salire. "Arrivano, prendono la droga e poi si piazzano qui a consumarla" illustrano. La porta di ingresso alla scala non si chiude. Dovremo iniziare a metterci noi inquilini sulle scale e controllare che nessuno salga. È la stessa coppia ad accompagnarci in un viaggio dall’ottavo al secondo piano del palazzone, percorrendo i punti ... (Ilrestodelcarlino.it)

Torre dei Moro - spunta una gru sul grattacielo divorato dall’incendio : “Ora comincia la nostra rinascita” - Rispetto al passato sono state eliminate le caratteristiche “vele’ che prima rappresentavano le coperture della facciata (e che andarono a fuoco). Come sarà, la riqualificazione? Lo scorso anno è stato selezionato il progetto presentato dallo Studio Marco Piva: a sceglierlo è stata l’assemblea degli ex residenti della torre. (Ilgiorno.it)