Lanazione.it - A Firenze tornano gli eventi di 'Komorebi'

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 - Laboratori, performance animate, azioni performative che nascono con l'obiettivo di favorire la relazione col patrimonio museale e il territorio: atorna ', la luce che filtra', la rassegna ideata da Stazione Utopia per Autunno Fiorentino 2024. Svariate le location: dalla villa medicea 'La Petraia' al giardino della villa medicea di Castello. Si inizia il 23 ottobre al Parc con 'Fairyland, persone vs natura': tra i protagonisti Francesca Prini, Wioleta Szwalek e Lorenzo Danti, tre atleti campioni di pole dance insieme ai danzatori Veronica Galdo, Sofia Bonetti e Paolo Rizzo. Il 27 ottobre spazio a 'Metamorfosi, dell'esserci e del divenire', una azione performativa che incrocia danza, musica e teatro. Come spettacolo di chiusura, il 30 novembre, è in programma 'Stravaganze in sol minore', con la regia e coreografia di Francesca Lattuada.