A due passi da Roma c'è uno splendido castello, ma la strada per arrivarci è la vera meraviglia: un'esperienza imperdibile (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Alto Lazio, con le sue strade e i paesaggi incantevoli, è una delle mete predilette per i motociclisti alla ricerca di avventure tra natura e storia. Tra le sue meraviglie, il borgo di Rocca Sinibalda si erge come un faro del passato, dominando la Valle del Turano con il suo maestoso castello. Tuttavia, il vero incanto risiede nel percorso per raggiungere questo luogo fiabesco, un viaggio che promette di sorprendere e incantare chiunque si avventuri su queste strade. Partendo da Rieti, una città ricca di storia e cultura nel cuore dell'Italia, l'itinerario si dispiega attraverso paesaggi mozzafiato. Già all'uscita della città, la transizione dalla vita urbana alla serenità della campagna è immediata. Le colline e le valli degli Appennini si aprono davanti ai viaggiatori, offrendo una vista che sembra uscita da un dipinto.

