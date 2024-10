??Bpco, benefici da un anticorpo monoclonale (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Europea dei Medicinali ha approvato dupilumab, anticorpo monoclonale completamente umano, come trattamento aggiuntivo di mantenimento per gli adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva non controllata, caratterizzata da un aumento degli eosinofili nel sangue. L’approvazione dell’EMA si basa sui risultati di due storici studi di fase 3 che sono stati pubblicati separatamente sul New England Journal of Medicine. sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - ??Bpco, benefici da un anticorpo monoclonale Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia Europea dei Medicinali ha approvato dupilumab,completamente umano, come trattamento aggiuntivo di mantenimento per gli adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva non controllata, caratterizzata da un aumento degli eosinofili nel sangue. L’approvazione dell’EMA si basa sui risultati di due storici studi di fase 3 che sono stati pubblicati separatamente sul New England Journal of Medicine. sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

