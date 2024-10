Sport.quotidiano.net - Virtus in campo a Monaco, Banchi: “Approcceremo questa sfida con coraggio”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 - Aper cercare di sbloccarsi. Quarto appuntamento di Eurolega, secondo in trasferta e sempre in Francia, per laSegafredo Bologna. La formazione di Lucascende in, domani alle 19 sul parquet della Salle Gaston Medecin diper affrontare i monegaschi padroni di casa. Reduci dal ko di martedì con lo Zalgiris Kaunas, le V Nere provano a lasciarsi alle spalle il momento negato europeo cercando l’impresa che varrebbe il primo successo di Eurolega della stagione. Compito non facile vista la qualità di Mike James e compagni e l’indubbia difficoltà delle V Nere sotto canestro, dove mancherà ancora Cacok, dove ZIzic continua a girare pericolosamente a vuoto e dove l’unica nota positiva è quella di Diuof.