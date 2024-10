Viale Ceccarini, tre mesi e arrivano le ruspe: dopo Natale iniziano i lavori per rifare il primo tratto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per vedere i lavori completati sarà necessario attendere il 2027. Ma, lotto dopo lotto, Viale Ceccarini e il centro di Riccione inizieranno a cambiare volto: con l’arrivo del nuovo anno, da gennaio 2025, partiranno i lavori per rifare il primo tratto del celebre Viale riccionese. Si partirà dal Riminitoday.it - Viale Ceccarini, tre mesi e arrivano le ruspe: dopo Natale iniziano i lavori per rifare il primo tratto Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per vedere icompletati sarà necessario attendere il 2027. Ma, lottolotto,e il centro di Riccione inizieranno a cambiare volto: con l’arrivo del nuovo anno, da gennaio 2025, partiranno iperildel celebrericcionese. Si partirà dal

Sottopassi di viale Regione - via ai lavori : "Devono diventare luoghi sicuri in brevissimo tempo" - Iniziati finalmente i lavori dei primi sottopassi lungo viale Regione. Si tratta di interventi fortemente voluti dalla terza commissione consiliare del Comune. I dipendenti del Coime sono intervenuti tra Altarello e Zisa, nella zona di via Pitrè. Dopo aver effettuato diversi sopralluoghi, nei... (Palermotoday.it)

Parte la riqualificazione di viale Bardanzellu : i dettagli dei lavori pubblici - ma Colli Aniene resta trascurata - La situazione è aggravata dal fatto che i fondi per il miglioramento delle infrastrutture erano già stati stanziati dal Comune in vista del Giubileo, con un milione di euro allocati per ciascun municipio. Le opere, che prevedono cantierizzazione notturna salvo condizioni climatiche avverse, interessano un breve tratto stradale, ma evidenziano anche le carenze nella manutenzione delle ... (Gaeta.it)

Al via i lavori di manutenzione straordinaria di viale Ceccarini - viale dei Mille e viale Emilia - Iniziano i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il ripristino di viale Ceccarini, viale dei Mille e viale Emilia, a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva. “Queste vie di collegamento saranno oggetto di importanti... (Riminitoday.it)