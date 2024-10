Isaechia.it - Uomini e Donne, Tiziana Riccardi svela perché non è tornata nel parterre. E a proposito dell’amicizia finita con Aurora Tropea…

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’ultima puntata di Casa Lollo, Lorenzo Pugnaloni ha intervistato, ex dama diattualmente assente neldella nuova stagione. Il conduttore l’ha invitata ad esprimere il suo parere su alcune questioni che sono al centro delle dinamiche del programma e l’ospite ha anche avuto modo di replicare adTropea, che nel dating show aveva fatto cenno alla loro amicizia naufragata: Da premettere che a me non piace parlare delle persone non presenti, non sono il tipo, non l’ho mai fatto e non è nelle mie corde. Io racchiudo il tutto dicendo: eravamo diverse in quest’amicizia, eravamo in 4 in quest’amicizia e ad oggi siamo rimasti l’altra parte, meno lei. Quindi ad ognuno le sue valutazioni.