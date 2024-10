Lanazione.it - Università, sei borse di studio per giovani talenti dell’ingegneria

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 - Seidiperlaureati all’degli Studi di Firenze come incentivo a proseguire gli studi e per aiutarli nell’avvio della professione. C’è tempo fino all’11 novembre per partecipare al Bando premio di laurea ediorganizzato e sostenuto dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Saranno assegnati tre premi di laurea specialistica/magistrale del valore di 2.000 € ciascuno e trediper laureati triennali del valore di 1.000 € ciascuna. I vincitori potranno anche iscriversi gratuitamente all'Ordine per il 2025. I premi saranno suddivisi nei tre principali settori dell'ingegneria: Civile/Ambientale, Industriale, dell'Informazione.