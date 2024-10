Tumori, tappa fiorentina per la prevenzione cardio-oncologica del Dragon Boat Festival (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre sul Lungarno a Firenze la competizione delle pagaiatrici operate di cancro al seno tra informazioni e visite cardiologiche per il pubblico Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Sarà Firenze ad accogliere la terza tappa del cardioBreast cardioBreast Dragon Boat Festival 2024, la Ilgiornaleditalia.it - Tumori, tappa fiorentina per la prevenzione cardio-oncologica del Dragon Boat Festival Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre sul Lungarno a Firenze la competizione delle pagaiatrici operate di cancro al seno tra informazioni e visitelogiche per il pubblico Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Sarà Firenze ad accogliere la terzadelBreastBreast2024, la

Il CardioBreast Dragon Boat Festival 2024 : Firenze ospita la terza tappa della manifestazione dedicata alla salute - Facebook WhatsApp Twitter Firenze si prepara ad accogliere la terza tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival 2024, un evento significativo volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tumore al seno e sulle malattie cardiovascolari. Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

