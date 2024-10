Treno in avaria sulla Circumvesuviana, persone a piedi sui binari: “Sentito un botto, poi tutto si è fermato” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Treno della Circumvesuviana sulla Napoli-Sarno in avaria. persone a piedi sui binari. I comitati pendolari: "Scoppiato un pantografo. Ora basta, serve sicurezza" Fanpage.it - Treno in avaria sulla Circumvesuviana, persone a piedi sui binari: “Sentito un botto, poi tutto si è fermato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)dellaNapoli-Sarno insui. I comitati pendolari: "Scoppiato un pantografo. Ora basta, serve sicurezza"

