Gaeta.it - Tragico incidente a Tenno: ottantenne trovato privo di vita accanto al suo trattore ribaltato

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un graveaccaduto nella notte scorsa a, un pittoresco comune del Trentino, ha scosso la comunità locale. Un uomo di 80 anni è stato rinvenuto senzavicino al suo, il quale era. Le circostanze dell’iniziano a delinearsi attraverso le testimonianze dei familiari e il lavoro instancabile dei soccorritori, che hanno cercato l’anziano per diverse ore. Le circostanze della scomparsa L’allerta è scattata nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che i familiari dell’non lo hanno visto rientrare a casa. L’uomo, conosciuto per la sua routine quotidiana di lavoro nei campi, era stato visto poco prima allontanarsi da solo a bordo del suo, un veicolo indispensabile per le sue attività agricole.