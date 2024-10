Terna, autorizzato il progetto per l’alimentazione elettrica della Napoli-Bari in provincia di Benevento (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stato autorizzato, con decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il progetto di Terna per la realizzazione di un collegamento in cavo interrato e di due nuove stazioni elettriche in Valle Telesina, in provincia di Benevento. L’opera, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 86 milioni di euro, è funzionale alla connessione alla Rete di trasmissione nazionale della nuova linea ferroviaria alta velocità/alta capacità Napoli-Bari, un’opera strategica progettata da Rete ferroviaria italiana in parte finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lettera43.it - Terna, autorizzato il progetto per l’alimentazione elettrica della Napoli-Bari in provincia di Benevento Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È stato, con decreto del ministero dell’Ambiente eSicurezza energetica, ildiper la realizzazione di un collegamento in cavo interrato e di due nuove stazioni elettriche in Valle Telesina, indi. L’opera, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 86 milioni di euro, è funzionale alla connessione alla Rete di trasmissione nazionalenuova linea ferroviaria alta velocità/alta capacità, un’opera strategica progettata da Rete ferroviaria italiana in parte finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

