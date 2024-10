Tendenza “Balletcore” anche a basse temperature: i pezzi cool per seguirla (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Balletcore ha conquistato il 2024, e anche sloggi non può fare a meno di unirsi al coro! Ecco i pezzi da avere Con oltre un miliardo di visualizzazioni su TikTok, il trend Balletcore è la Tendenza del momento: un mix perfetto di romanticismo ed eleganza che solo una ballerina può incarnare, grazie a silhouette fluttuanti, pizzi raffinati e colori pastello, protagonisti sulle passerelle della stagione. anche Sloggi abbraccia questa Tendenza, ma lo fa con il suo inconfondibile twist con la collezione ZERO Feel Bliss. Un tocco di romanticismo nella vita quotidiana, grazie a pizzi grafici e ricercati orli ondulati, senza perdere di vista il comfort! Il #Balletcore firmato Sloggi. L’estetica Balletcore celebra la grazia dei movimenti da ballerina, ma Sloggi sa che la vita reale richiede un’intimità che segue il ritmo frenetico delle giornate. 361magazine.com - Tendenza “Balletcore” anche a basse temperature: i pezzi cool per seguirla Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilha conquistato il 2024, esloggi non può fare a meno di unirsi al coro! Ecco ida avere Con oltre un miliardo di visualizzazioni su TikTok, il trendè ladel momento: un mix perfetto di romanticismo ed eleganza che solo una ballerina può incarnare, grazie a silhouette fluttuanti, pizzi raffinati e colori pastello, protagonisti sulle passerelle della stagione.Sloggi abbraccia questa, ma lo fa con il suo inconfondibile twist con la collezione ZERO Feel Bliss. Un tocco di romanticismo nella vita quotidiana, grazie a pizzi grafici e ricercati orli ondulati, senza perdere di vista il comfort! Il #firmato Sloggi. L’esteticacelebra la grazia dei movimenti da ballerina, ma Sloggi sa che la vita reale richiede un’intimità che segue il ritmo frenetico delle giornate.

