TenarisDalmine-Axpo Italia, contratto di 7 anni per fornitura verde (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – TenarisDalmine, sede operativa Italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di L'articolo TenarisDalmine-Axpo Italia, contratto di 7 anni per fornitura verde proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –, sede operativana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), undella durata di 7, che prevede lada parte di L'articolodi 7perproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - Sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa) che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di Axpo di 15 GWh all’anno di energia verde certificata TenarisDalmine, sede operativa italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno […]. (Sbircialanotizia.it)

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - (Adnkronos) – TenarisDalmine, sede operativa italiana di Tenaris, attiva nella produzione di tubi in acciaio e soluzioni per l'industria energetica, e Axpo Italia, azienda del settore energetico e fornitore di soluzioni rinnovabili, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa), un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di […]. (Periodicodaily.com)

TenarisDalmine-Axpo Italia - contratto di 7 anni per fornitura verde - . “L'impegno di una leading company come TenarisDalmine su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo testimonia la volontà di mettere al centro del proprio sviluppo una visione consapevole della sostenibilità d'impresa ed è al contempo un contributo concreto che, insieme, possiamo dare alla nascita di nuovi impianti di produzione rinnovabile in Italia”, commenta Simone Demarchi, ... (Iltempo.it)