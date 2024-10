"Supergiovani," il Wine Festival a Pescantina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre 2024, dalle ore 14 presso l'azienda Monteci a Pescantina si terrà la seconda edizione di "Supergiovani," il Wine Festival targato Winenot dedicato ai giovani produttori vinicoli del territorio veronese.Sagre, feste ed eventi enogastronomici a Verona e in provincia: tutti gli Veronasera.it - "Supergiovani," il Wine Festival a Pescantina Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre 2024, dalle ore 14 presso l'azienda Monteci asi terrà la seconda edizione di "," iltargatonot dedicato ai giovani produttori vinicoli del territorio veronese.Sagre, feste ed eventi enogastronomici a Verona e in provincia: tutti gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Natura toscana buona e sostenibile : torna il 'Terre di Pisa Food & Wine Festival' - . Dal 18 al 20 ottobre in programma la 12° edizione di 'Terre di Pisa Food&Wine Festival', l’appuntamento annuale che raccoglie a Pisa i protagonisti del sapere agricolo ed enologico di un vasto territorio che esprime la natura toscana. La '#naturatoscana buona e sostenibile' è infatti il filo. (Pisatoday.it)

Torna il ’Wine Festival’. L’eccellenza nel calice - Dall’8 al 12 novembre si terrà uno degli eventi enogastronomici più rinomati d’Europa, il ’Merano WineFestival’ che, all’interno del Kurhaus, accoglierà produttori e visitatori da tutto il mondo. Il conto alla rovescia è già scattato. . Nel corso della rassegna si avrà l’opportunità di degustare vini d’eccellenza e specialità culinarie, partecipare a conferenze, visite guidate e premiazioni, ... (Quotidiano.net)

Via al Vigna Ada Wine Festival - Attraverso questa collaborazione, il Vigna Ada Wine Festival si propone di mettere in luce il lavoro e la passione delle donne anche nel mondo del vino, offrendo loro uno spazio per condividere le proprie esperienze e visioni. Nell'ambito del festival, grande enfasi verrà data al Tank&co, un'iniziativa rivolta all'empowerment femminile nel mondo dell'artigianato. (Iltempo.it)