Stellantis, a Mirafiori la protesta degli operai alla vigilia dello sciopero nazionale (Di giovedì 17 ottobre 2024) alla vigilia della mobilitazione nazionale e della manifestazione di Roma di venerdì 18 ottobre, gli operai delle carrozzerie di Mirafiori hanno deciso di protestare. Lo hanno fatto proprio davanti alla Palazzina di corso Agnelli, dove hanno tenuto un'assemblea pubblica nonostante la pioggia. I lavoratori, in cassa integrazione fino al 4 novembre, hanno il timore che Stellantis possa nuovamente sospendere la produzione, come fatto negli ultimi mesi a Mirafiori e pochi giorni prima in altre tre fabbriche in Italia. Al presidio hanno partecipato anche i cassintegrati di Lear e di altre aziende dell'indotto. La protesta degli operai di Mirafiori il 12 aprile 2024 (Getty Images).

