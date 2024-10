Lanazione.it - Spacciatore arrestato in un casolare abbandonato mentre confeziona dosi di cocaina

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 17 ottobre 2024 – Un altrofinisce in manette grazie all'intervento delle forze dell'ordine. È successo ieri mattina, quando una pattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri della Compagnia sarzanese, nel corso di un controllo all’interno di unin via Silea di Sarzana, ha sorpreso un 33enne di origine marocchina proprioera intento are alcunedi. La perquisizione successiva dell'intero edificio ha consentito di rinvenire ben 34di sostanza stupefacente giàte, un bilancino di precisione, tutto l’occorrente per ilmento e la somma in contanti di 470 euro, ritenute provento dello spaccio della droga. L’, quindi, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica e sarà giudicato con rito direttissimo nel Tribunale della Spezia.