Sosta, raffica di multe: "Neanche il tempo di pagare" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Troppe multe, sui social esplode la protesta. Il controllo del rispetto del pagamento della Sosta nei diversi parcheggi con strisce blù in prossimità del centro storico, è stato definito troppo puntuale dagli automobilisti, di cui alcuni che si sono visti multare l'auto mentre stavano provvedendo all'emissione del ticket. Una task force contro la Sosta selvaggia iniziata già la scorsa estate, con gli ausiliari muniti di telelaser per velocizzare la ricerca delle auto in difetto in Sosta nel lungomare. "Parcheggiamo l'auto all'ex Gil, andiamo al totem per fare il tagli andino, ci sono due persone davanti a noi per cui passano alcuni minuti, esattamente 4. Torniamo all'auto e mettiamo il tagliando senza minimamente pensare che ci potesse essere la multa – si legge nel post -. Ebbene sì, tornati dalla commissione dopo circa 40 minuti troviamo la sorpresa.

