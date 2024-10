Iltempo.it - Sinistra e Ong rosicano: quanto si risparmia con il modello Albania

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lagrida allo «spreco» e alla «violazione dei diritti» dei migranti. Le Ong tutto ad un tratto si sentono scivolare la terra sotto ai piedi (o forse sarebbe meglio dire l'acqua). Una "rosicata" gigantesca frutto dell'arrivo dei primi sedici migranti in, dove il governo italiano ha costruito due centri, uno per l'identificazione e uno per i rimpatri. Eppure, tutto è tranne che un grande spreco. Le opposizioni parlano di 800 milioni buttati via, ma in realtà questo è il dato stimato in cinque anni. Come ha ricordato il ministro Matteo Piantedosi, chiamato ieri a fare chiarezza nel question time alla Camera, l'ammontare esatto è di 134 milioni l'anno. Una cifra di sicuro di gran lunga inferiore al miliardo e settecento milioni che ogni anno il nostro Paese spende per la prima accoglienza dei migranti.