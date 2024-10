Lanazione.it - Seung in carcere a vita. Confessione e sentenza: "Non volevo ucciderla ma solo sfregiarla"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Antonia Casini "Una vendetta covata per quattro anni". La sostituta procuratrice Lydia Pagnini ripercorre punto dopo punto un omicidio seguito in tutta Italia. Per poi concludere per Gianluca Paul, il 36enne di Torre del Lago ieri in aula, con la richiesta di ergastolo, accolta dalla corte d’assise (presidente Zucconi, a latere Vatrano). Il giovane in mattinata aveva confessato di aver aggredito la dottoressa Barbara Capovani con l’obiettivo di "smuovere le acque" e far indagare "sui traffici di organi", teoria ricorrente nelle sue esternazioni, come scriviamo anche nelle pagine nazionali. Lo "sciamano", così si definiva sui social, parla per quasi un’ora (senza mai pentirsi) rivolgendosi ai giudici - e chiamando il presidente per nome di battesimo, "Giovanni" - e ai giornalisti.