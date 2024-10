Rimane intrappolata nel letto contenitore: donna muore soffocata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una donna Rimane intrappolata dentro a un letto a molle e muore soffocata, la figlia prova senza successo a salvarle la vita Il caso Helen Davey ha scatenato molta curiosità in Inghilterra. Originaria di Seaham, la donna di 39 anni venne trovata dalla figlia diciannovenne Elizabeth, senza vita dentro un letto che aveva una chiusura a molla. La ragazza, rimasta orfana della madre, raccontò in tribunale di averla trovata senza vita: “L’ho vista sdraiata sulla schiena con la testa sotto il letto. Le sue gambe erano piegate come se stesse cercando di raddrizzarsi. Ho immediatamente lasciato cadere tutto quello che avevo in mano e ho provato a sollevare il letto per liberarle la testa”. Una donna muore soffocata nel letto (Pixabay) – Cityrumors.itIl letto la aveva schiacciata contro il muro, impedendogli di respirare. Cityrumors.it - Rimane intrappolata nel letto contenitore: donna muore soffocata Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unadentro a una molle e, la figlia prova senza successo a salvarle la vita Il caso Helen Davey ha scatenato molta curiosità in Inghilterra. Originaria di Seaham, ladi 39 anni venne trovata dalla figlia diciannovenne Elizabeth, senza vita dentro unche aveva una chiusura a molla. La ragazza, rimasta orfana della madre, raccontò in tribunale di averla trovata senza vita: “L’ho vista sdraiata sulla schiena con la testa sotto il. Le sue gambe erano piegate come se stesse cercando di raddrizzarsi. Ho immediatamente lasciato cadere tutto quello che avevo in mano e ho provato a sollevare ilper liberarle la testa”. Unanel(Pixabay) – Cityrumors.itIlla aveva schiacciata contro il muro, impedendogli di respirare.

