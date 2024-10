Quotidiano.net - Pichetto, dire no alle rinnovabili è esagerazione egoistica

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "no (, n.d.r.) a casa mia, perché io sono d'accordo, ma va bene farlo a casa d'altri, non è la cosa più corretta. Altrimenti potremmo trovarci con chi ha il sole che dice 'il sole serve solo per la mia regione', e le regioni delle Alpi che dicono 'l'idroelettrico serve solo per la fascia alpina'. Sono forme di, che rischiano di far del male al paese". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in una intervista su corriere.it. Sulle, ha proseguito, "quello che spero è che non si crei in Italia una situazione a macchia di leopardo, dove ci siano venti regolamentazioni diverse nell'individuazione delle aree idonee.