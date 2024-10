Ilfattoquotidiano.it - Perché Conte non fonda un nuovo partito e lascia in pace Grillo e M5s?

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre trecento iscritti del MoVimento 5 Stelle scelti a sorte discuteranno sulla transizione ecologica, sulla tutela del patrimonio naturale, e dulcis in fondo, sullo statuto del MoVimento 5 Stelle. La società privata “Avventura Urbana”, in collaborazione con Comin & Partners, un’altra società di lobbying e comunicazione, sempre privata, la quale ha supportato Ilva nel processo di vendita, che ha portato alla cessione dell’azienda a ArcelorMittal, hanno predisposto dei documenti per la discussione con domande preconfezionate e “suggerendo” persino le risposte. E il tema sul piatto è molto chiaro: limitare i poteri del Garante del MoVimento (cioè Beppe) o addirittura “eliminarlo del tutto”. E di modificare il Simbolo e nome del MoVimento, in quanto “numerosi contributi degli iscritti avrebbero evidenziato questa necessità”.