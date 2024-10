Pallanuoto: sospensione di sei mesi per il Settebello (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Nazionale italiana di Pallanuoto maschile è stata sospesa per sei mesi dall’Aquatics Sports Integrity Unit (AQIU) per violazione dell’articolo 5 del World Aquatics Integrity Code durante le ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Secondo quanto si legge nella decisione dell’AQIU, dopo l’eliminazione molto controversa ai quarti di finale contro l’Ungheria dello scorso 7 agosto, alcuni giocatori del Settebello e l’allenatore Sandro Campagna avrebbero aggredito fisicamente e verbalmente il corpo arbitrale nel parcheggio, mentre l’autobus italiano si preparava al ritorno al villaggio olimpico. Da qui la sospensione di sei mesi, stabilita dell’AQIU: questa sanzione include anche l’esclusione dalla prossima World Cup. In più per la squadra italiana anche una multa di 100.000 dollari, di cui 50.000 dovranno essere pagati entro 90 giorni dalla decisione. I restanti 50. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Nazionale italiana dimaschile è stata sospesa per seidall’Aquatics Sports Integrity Unit (AQIU) per violazione dell’articolo 5 del World Aquatics Integrity Code durante le ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Secondo quanto si legge nella decisione dell’AQIU, dopo l’eliminazione molto controversa ai quarti di finale contro l’Ungheria dello scorso 7 agosto, alcuni giocatori dele l’allenatore Sandro Campagna avrebbero aggredito fisicamente e verbalmente il corpo arbitrale nel parcheggio, mentre l’autobus italiano si preparava al ritorno al villaggio olimpico. Da qui ladi sei, stabilita dell’AQIU: questa sanzione include anche l’esclusione dalla prossima World Cup. In più per la squadra italiana anche una multa di 100.000 dollari, di cui 50.000 dovranno essere pagati entro 90 giorni dalla decisione. I restanti 50.

L’Italia di pallanuoto squalificata sei mesi per minacce e aggressione agli arbitri alle Olimpiadi (L’Equipe) - . Una partita anche stoica del Settebello che in inferiorità numerica acciuffò il pareggio ma poi perse ai rigori. A scriverlo è il quotidiano francese L’Equipe. L’Italia di pallanuoto squalificata 6 mesi Di conseguenza, come riportato da L’Equipe: La squadra italiana di pallanuoto maschile è stata sospesa per sei mesi per intimidazioni fisiche e minacce verbali al corpo arbitrale. (Ilnapolista.it)