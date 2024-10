Gaeta.it - Omicidio di Desiree Mariottini: la Cassazione conferma le condanne per i responsabili

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tragico caso dell’di, la giovane di 16 anni trovata senza vita in un edificio abbandonato a Roma nel 2018, ha attirato l’attenzione nazionale per la sua brutalità e le implicazioni legali. La Corte diha recentemente reso definitive leper i quattro imputati coinvolti nel caso, costringendo la società a riflettere su temi come la giustizia, la violenza di genere e la diffusione della criminalità legata al consumo di droghe. Il caso di: una cronaca di eventi tragiciera una ragazza di Roma la cui vita è stata tragicamente interrotta il 19 ottobre 2018. Il suo corpo fu trovato in un immobile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo, un’area conosciuta per le sue radici storiche ma anche per problemi di degrado.