Ilgiorno.it - Omicidio a Milano, il furto nel bar e lo reazione inattesa del titolare: così è morto Eros Di Ronza

(Di giovedì 17 ottobre 2024)– Il tentativo di. Ladei proprietari. E i fendenti con un paio di forbici per uccidere uno dei ladri. È la sequenza choc andata in scena alle 5 di giovedì 17 ottobre all'interno del bar Ji Sufen all'incrocio tra viale Giovanni da Cermenate e via privata Vivarini. L'uomo assassinato si chiamavaDi, aveva compiuto 37 anni il 21 agosto e aveva precedenti per furti e rapine: abitava a poche centinaia di metri dal luogo in cui è avvenuto il raid finito in tragedia; avrebbe agito insieme a un complice, scappato dopo l'aggressione. A colpirlo sarebbe stato uno dei titolari dell'esercizio commerciale, il trentenne cinese S.Z., che sarebbe sceso di casa insieme all'altro proprietario dopo aver sentito strani rumori provenienti dal bar.