Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ferrari F250: info e foto sulla presentazione

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La guerra delle hypercar sta per entrare in azione. Subito dopo il mostro V8 ibrido W1 della McLaren e ladella Tourbillon con il suo enorme V16 da parte della Bugatti, lasta preparando la sua risposta. Arriverà la, successore della La. Il nome è ancora da confermare, questa macchina esotica è pronta a riprendersi il suo posto in cima al podio, segnando il prossimo capitolo della leggendaria stirpe di hypercar di punta della. I render mostrato nell’articolo sono stati presi dalla pagina Behance di Uness Design. Di seguito il link alla fonte: https://www.behance.