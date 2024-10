Non rispetta il divieto di avvicinamento, 43enne finisce in carcere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vezzano Ligure (La Spezia), 17 ottobre 2024 – Non interrompe le sue molestie, così finisce in manette un 43enne, originario di Aulla, ma da tempo domiciliato alla Spezia, in un'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Sarzana. Nelle prime ore della mattinata, i militari della Stazione di Vezzano Ligure hanno localizzato e tratto in arresto un uomo, che risultava destinatario dell’ordinanza della sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, in atto, con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere, emessa il giorno precedente dal giudice per le indagini preliminari del tribunale della Spezia, dopo le reiterate violazioni messe in atto dall'indagato, segnalate dal comando operante all’autorità giudiziaria. L’uomo, una volta rintracciato, è stato associato alla casa circondariale di Villa Andreino alla Spezia. Lanazione.it - Non rispetta il divieto di avvicinamento, 43enne finisce in carcere Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vezzano Ligure (La Spezia), 17 ottobre 2024 – Non interrompe le sue molestie, cosìin manette un, originario di Aulla, ma da tempo domiciliato alla Spezia, in un'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Sarzana. Nelle prime ore della mattinata, i militari della Stazione di Vezzano Ligure hanno localizzato e tratto in arresto un uomo, che risultava destinatario dell’ordinanza della sostituzione della misura cautelare deldialla parte offesa, in atto, con quella più afflittiva della custodia cautelare in, emessa il giorno precedente dal giudice per le indagini preliminari del tribunale della Spezia, dopo le reiterate violazioni messe in atto dall'indagato, segnalate dal comando operante all’autorità giudiziaria. L’uomo, una volta rintracciato, è stato associato alla casa circondariale di Villa Andreino alla Spezia.

