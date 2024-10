Non parlate di pantaloncini a Harrison Ford (Di giovedì 17 ottobre 2024) Rimbalza spesso sui social un look del 1982 sfoggiato dall'attore: maglione blu e soprattutto un paio di shorts aderentissimi, blu anch'essi. Eppure, per quanto questo outfit sia cool al giorno d'oggi, lui vorrebbe solo dimenticarlo. Ecco perché Vanityfair.it - Non parlate di pantaloncini a Harrison Ford Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Rimbalza spesso sui social un look del 1982 sfoggiato dall'attore: maglione blu e soprattutto un paio di shorts aderentissimi, blu anch'essi. Eppure, per quanto questo outfit sia cool al giorno d'oggi, lui vorrebbe solo dimenticarlo. Ecco perché

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Non parlate di pantaloncini a Harrison Ford - Rimbalza spesso sui social un look del 1982 sfoggiato dall'attore: maglione blu e soprattutto un paio di shorts aderentissimi, blu anch'essi. Eppure, per quanto questo outfit sia cool al giorno d'oggi ... (vanityfair.it)

Suicidio a Senigallia, i genitori del 15enne contro i bulli: "Gli abbassavano i pantaloni e lo colpivano" - Suicidio a Senigallia: parlano i genitori del 15enne e rivelano gli episodi di bullismo. Atti confermati anche dai compagni di scuola del ragazzo ... (notizie.virgilio.it)

Ad ogni uomo un paio di pantaloni: tutti i modelli eleganti, casual e sportivi - Ce n’è per tutti i gusti, dai modelli di pantaloni eleganti a quelli casual. L’importante è sapersi orientare tra tutte le proposte del menswear ... (style.corriere.it)