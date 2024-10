Lanotiziagiornale.it - Netanyahu sbeffeggia l’Onu: “Nulla contro l’Unifil”. E poi spara su un’altra base

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le proteste della comunità internazionale per gli attacchi alle basi Onu della missione Unifil in Libano sembrano non sortire effetto. Dopo giorni di relativa calma e rassicurazioni grottesche da parte del primo ministro israeliano, Benjamin, le Nazioni Unite hanno affermato che “i caschi blu della postazione nei pressi di Kafer Kela hanno osservato un tank dell’esercito israeliano (IDF), modello Merkava, cheva alla loro torretta dillo. Due telecamere sono state distrutte e la torretta è stata danneggiata”. Come riporta il comunicato pubblicato dal comando della missione del: “Ancora una volta abbiamo visto aprire il fuoco in modo diretto e apparentemente deliberatouna postazione del”.