Minorenne rompe il telefono e finge la rapina, falso allarme a Lanciano (Di giovedì 17 ottobre 2024) E' tornato a casa con il telefono rotto e ha detto ai genitori di essere stato rapinato da coetanei armati di una pistola. Ma era tutta una bufala, inventata verosimilmente per paura di un rimprovero o di una punizione.Protagonista un undicenne di Lanciano, le cui dichiarazioni hanno Chietitoday.it - Minorenne rompe il telefono e finge la rapina, falso allarme a Lanciano Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) E' tornato a casa con ilrotto e ha detto ai genitori di essere statoto da coetanei armati di una pistola. Ma era tutta una bufala, inventata verosimilmente per paura di un rimprovero o di una punizione.Protagonista un undicenne di, le cui dichiarazioni hanno

