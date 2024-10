Milano, muore 30enne accoltellato in strada (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un giovane di 30 anni è morto accoltellato intorno alle 5 di stamani in via Giovanni da Cermenate, all’altezza del civico 37, a Milano, in zona Vigentino. Sul posto insieme con i soccorsi di Areu 118, anche la polizia. Lapresse.it - Milano, muore 30enne accoltellato in strada Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un giovane di 30 anni è mortointorno alle 5 di stamani in via Giovanni da Cermenate, all’altezza del civico 37, a, in zona Vigentino. Sul posto insieme con i soccorsi di Areu 118, anche la polizia.

Un altro omicidio in strada a Milano - ragazzo accoltellato a morte - Dopo l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata al cuore mentre rincasava nella sua abitazione di Rozzano dopo il lavoro, si registra un’altra aggressione mortale a Milano. Si tratta di un uomo di 30 anni di cui non si conoscono ancora le generalità. A riportare la notizia... (Today.it)

Chi è Manuel Mastrapasqua - il giovane accoltellato e ucciso di notte a Rozzano : rientrava dal lavoro in tram da Milano - Credo che questa sia una aggressione ad opera di un balordo, lui non aveva a che fare con storie strane" il commento di una ex compagna dell’istituto superiore che il giovane aveva frequentato. Era impiegato in un supermercato in zona Niguarda e il suo turno di lavoro finiva a mezzanotte. Un tragitto che si solito copriva in un’ora. (Ilgiorno.it)

Milano - accoltellato nella notte : muore 30enne - Intorno alle 3. . Trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas, l’uomo è deceduto per le conseguenze delle ferite. Un giovane di 30 anni, italiano, è morto nella notte, a Milano, per le conseguenza di una ferita di arma da taglio al torace. 30 della notte appena trascorsa, una pattuglia della Tenenza dei carabinieri di Rozzano, è intervenuta in viale Romagna dove ha rinvenuto il 30enne disteso a ... (Lapresse.it)