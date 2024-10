Milan, Daniel Maldini all’Inter? Ambrosini avverte i rossoneri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha parlato a Radio Serie A anche del futuro di Daniel Maldini. Possibile che vada all'Inter? Pianetamilan.it - Milan, Daniel Maldini all’Inter? Ambrosini avverte i rossoneri Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Massimo, ex capitano del, ha parlato a Radio Serie A anche del futuro di. Possibile che vada all'Inter?

Chi è Daniele Cataldo - l’uomo di fiducia di Lucci fermato nell’inchiesta sulle Curve di Milano - . Vottari, a capo del gruppo rivale «i Black Devil», avrebbe avuto l’intento di spodestare Lucci dal trono della Sud, riunendosi con altri gruppi storici che erano stati messi al margine dall’ascesa di Lucci stesso. I due aprono il fuoco contro la macchina, colpendo Anghinelli allo zigomo. La vittima dell’agguato è operata d’urgenza e si salva per miracolo, uscendo dall’ospedale solo due mesi ... (Open.online)

Arrestato il braccio destro del capo ultrà del Milan : Daniele Cataldo è accusato di un tentato omicidio del 2019 - Daniele Cataldo è stato arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli del 12 aprile 2019. Il 52enne è braccio destro di Luca Lucci, il capo ultrà del Milan già in carcere dal 30 settembre e anche lui indagato per l'agguato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nei guai l’ultrà del Milan Daniele Cataldo - braccio destro di Luca Lucci - accusato dell’omicidio di Enzo Anghinelli - Le indagini si rivelarono lunghe e infruttuose e stavano per naufragare, fino a quando è arrivato l’inchiesta sulle curve di San Siro che hanno permesso di ricostruire i fatti. Avrebbero poi aggiunto che tra questi gruppi sarebbe maturato l’agguato contro un tifoso, forse proprio Anghinelli. Due indagati, durante una conversazione intercettata, stavano discutendo della posizione di Luca Lucci ... (Dayitalianews.com)