Migranti il modello Italia-Albania spacca la Spagna | Sanchez col Pd le Canarie con Meloni

"Molti Paesi guardano al protocollo Italia-Albania e alle politiche che Italia ha portato avanti in questi anni sull'immigrazione, e lo dimostra la partecipazione che ci sarà alla riunione di domani organizzata da Italia, Danimarca e Paesi Bassi", aveva detto ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dei lavori del vertice Ue-Paesi del Golfo che si sta svolgendo a Bruxelles. "C'è molto interesse per i risultati del lavoro dell'Italia ottenuti anche grazie alla collaborazione della Commissione europea, e la presidente Ursula von der Leyen va ringraziata per quanto ci ha aiutato in questi anni", ha detto ancora. Molti, secondo Meloni, sono i Paesi che "vogliono allargare il perimetro di questo lavoro perché la materia non è di competenza solo Italiana ma europea". E oggi, sui giornali, arriva la conferma.

