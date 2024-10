Maternità surrogata reato universale in Italia: “Grave violazione delle libertà individuali” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La “Gestazione per altri”, spesso chiamata anche “Maternità surrogata”, in Italia è diventata reato universale. Le coppie Italiane che faranno ricorso alla pratica nei Paesi in cui è consentita, verranno punite: rischiano pene fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro. Lo ha stabilito il Senato che, nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, ha dato il via libera al disegno di legge nato dalla proposta della capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia della Camera, Carolina Varchi, che venne approvata a Montecitorio nel luglio 2023 con 166 sì, 109 no e 4 astenuti. A Palazzo Madama il provvedimento è passato con 84 voti a favore, 58 contrari e nessun astenuto. La decisione di rendere reato universale la “Gestazione per altri”, di cui hanno beneficiato coppie gay ed etero, ha scatenato parecchie polemiche dentro e fuori dall’Aula. Bergamonews.it - Maternità surrogata reato universale in Italia: “Grave violazione delle libertà individuali” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La “Gestazione per altri”, spesso chiamata anche “”, inè diventata. Le coppiene che faranno ricorso alla pratica nei Paesi in cui è consentita, verranno punite: rischiano pene fino a due anni di reclusione e multe fino a un milione di euro. Lo ha stabilito il Senato che, nella giornata di ieri, mercoledì 16 ottobre, ha dato il via libera al disegno di legge nato dalla proposta della capogruppo di Fratelli d’in Commissione Giustizia della Camera, Carolina Varchi, che venne approvata a Montecitorio nel luglio 2023 con 166 sì, 109 no e 4 astenuti. A Palazzo Madama il provvedimento è passato con 84 voti a favore, 58 contrari e nessun astenuto. La decisione di renderela “Gestazione per altri”, di cui hanno beneficiato coppie gay ed etero, ha scatenato parecchie polemiche dentro e fuori dall’Aula.

