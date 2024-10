Maria Kubisa la ginecologa a processo in Polonia perché ha aiutato le donne ad abortire

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La storia dila stanno seguendo in tutta la, e non solo a Stettino, nel nordovest del paese. Lasi trova aaccusata di aver assistito alcunenell’aborto, pratica illegale a causa della legge voluta dall’ex governo populista del Pis del leader Jaroslaw Kaczynski.lavora fra la, dove riceve le pazienti in uno studio privato e nell’ospedale pubblico di Nowogard, e la Germania, dove è a capo del reparto di ginecologia dell’ospedale di Prenzlau. Tutto inizia nel gennaio 2023, quando durante una perquisizione voluta dalla procura polacca furono trovate e sequestrate 6mila schede sulle sue pazienti. E proprio su quei documenti che lo scorso novembre i pm hanno formulato un accusa contro la dottoressa, anchesecondo la procura avrebbe ricevuto in sei casi un pagamento in denaro. Ilè iniziato oggi.