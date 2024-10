Maltempo in Italia, casello autostradale chiuso per la forte alluvione: la situazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Maltempo sta causando diversi disagi nel Nord Italia. L’allerta meteo è scattata per ben 8 regioni, che in queste ore stanno facendo i conti con delle intense precipitazioni. Non sono mancati da Ovest ad Est, allagamenti, fiumi in piena, frane e disagi alla viabilità. In alcune zone, la situazione è talmente critica che si sono rese necessarie delle misure di sicurezza, quali la chiusura di un casello autostradale a causa degli allagamenti. Qual è la situazione attuale? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Liam Payne morto, l’ex fidanzata rompe il silenzio: “Messaggi inquietanti” Leggi anche: Calcio in lutto, il giovane difensore vinto dalla malattia a soli 25 anni Maltempo in Liguria, chiuso il casello di Recco sulla A12: la situazione Già da ieri, la situazione in Liguria è critica e le piogge delle ultime ore stanno provocando altri disagi nella regione. Tvzap.it - Maltempo in Italia, casello autostradale chiuso per la forte alluvione: la situazione Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilsta causando diversi disagi nel Nord. L’allerta meteo è scattata per ben 8 regioni, che in queste ore stanno facendo i conti con delle intense precipitazioni. Non sono mancati da Ovest ad Est, allagamenti, fiumi in piena, frane e disagi alla viabilità. In alcune zone, laè talmente critica che si sono rese necessarie delle misure di sicurezza, quali la chiusura di una causa degli allagamenti. Qual è laattuale? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Liam Payne morto, l’ex fidanzata rompe il silenzio: “Messaggi inquietanti” Leggi anche: Calcio in lutto, il giovane difensore vinto dalla malattia a soli 25 anniin Liguria,ildi Recco sulla A12: laGià da ieri, lain Liguria è critica e le piogge delle ultime ore stanno provocando altri disagi nella regione.

Maltempo Italia - violento nubifragio : chiuso casello dell'autostrada - #17ottobre pic. Maltempo in #Liguria, autostrada A12 chiusa in entrata e uscita a Recco per allagamenti. Le bombe d'acqua sono fenomeni sempre più frequenti. Forti rallentamenti tra Genova e Rapallo.

Maltempo in arrivo su molte regioni italiane : piogge intense e criticità idrogeologiche - In Lombardia e in particolare nella provincia di Milano, ci si aspetta un significativo aumento della pioggia, con possibili disagi durante gli spostamenti e inferiori condizioni di sicurezza. Oltre alle piogge, l’aspettativa è di venti sostenuti da direzione ciclonica, creando condizioni di mare mosso o molto mosso lungo la costa. (Gaeta.it)

Il maltempo flagella l'Italia : frane - scuole chiuse e voli dirottati

Allerta meteo arancione in Liguria: la situazione Le forti piogge stanno creando diversi disagi, in particolare nel Savonese e nello Spezzino. La Liguria, in particolare, sta affrontando diverse criticità.