Maltempo | fulmine colpisce gli impianti di circolazione traffico ferroviario in tilt sulla Genova-La Spezia

A causa del violento Maltempo che sta colpendo la Liguria, la linea ferroviaria Genova-La Spezia sta vivendo gravi disagi. Un fulmine ha danneggiato gli impianti di circolazione a Quarto, provocando la disconnessione degli stessi. Contemporaneamente, le forti piogge hanno causato un guasto a uno

