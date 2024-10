Maltempo a Milano: allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione meteo su Milano si fa sempre più critica, con piogge che persistono da ieri e previste per intensificarsi nelle prossime ore. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione, segnalando rischi idrogeologici e idraulici. Questo avviso sarà attivo a partire dalle 21 di stasera, allertando i cittadini sulla necessità di prestare attenzione per evitare eventuali pericoli. Previsioni meteo e consigli per la sicurezza Secondo le previsioni meteorologiche, si prevede un incremento significativo delle piogge lungo il corso della giornata, con una intensificazione particolare dalla tarda serata fino alla mattinata di domani. Gaeta.it - Maltempo a Milano: allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazionesusi fa sempre più critica, con piogge che persistono da ieri e previste per intensificarsi nelle prossime ore. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità, segnalando rischi idrogeologici e idraulici. Questo avviso sarà attivo a partire dalle 21 di stasera,ndo i cittadini sulla necessità di prestare attenzione per evitare eventuali pericoli. Previsionie consigli per la sicurezza Secondo le previsionirologiche, si prevede un incremento significativo delle piogge lungo il corso della giornata, con una intensificazione particolare dalla tarda serata fino alla mattinata di domani.

